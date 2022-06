Tiina Laanem: julgus elada aeglaselt

See oli väljastpoolt peale sunnitud pidurdus, mitte sisemine soov või ümbersünd ja seetõttu polegi vaja imestada, et paljude jaoks kulgeb elu taas kunagises tempos. Ka väline surve pöördus – nüüd on taas tunne, et äkki peaks selle, tolle ja kolmanda kärmelt ära ostma, sest kõik läheb kosmilise kiirusega kallimaks. Ehk peaks veel sinna ja tänna minema, sest juba räägitakse sügisel saabuvast COVIDi-lainest. Kiirustage, seltsimehed unetud! Jookske, krabage, rabage ja nautige nii, et jalad nõrgad.