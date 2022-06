Kuidas juhtida Tartust ägedaid ehitusprojekte Põhjamaades

Kodumaja kontsern pikka tutvustamist ei vaja, sest ettevõte saab tänavu 27-aastaseks. Võib öelda, et Kodumajaga koos on üles kasvanud terve inimpõlvkond Eestis ja mujal. Aastate jooksul on ehitatud ligi 10 000 korterit, nii et oskuseid ja kogemust on küllaga. Seejuures oleme kasvanud Eesti suurimaks elamuehitajaks Põhjamaades. Kodumaja kontserni on tunnustatud ka Eesti aasta ettevõtte ja aasta eksportööri tiitlitega.

Ehitame targalt – toodame Tartus, aga paigaldame üle Euroopa

Rahvusvahelisest eduloost hoolimata oleme jäänud Eestis tegutsevaks ettevõtteks. See näeb lühidalt öeldes välja nii, et kui ehitusplats asub kaugel välismaal, siis hoone osad ehitatakse valmis meie Tartu tehastes ning transporditakse valmis ruumelementidena täpselt sinna objektile, kuhu see hoone kerkima peab.

Enamik teisi ehitajad nii ei tee, kuid meile sobib et kasutame kaasaegset ehitustehnoloogiat ja ehitame teisiti, kui ollakse harjunud. Seetõttu tagame kvaliteedi, mis meie nime juurde kuulub ja tänu millele oleme pälvinud koostööpartnerite usalduse nii kodumaal kui ka kaugemal. Kasutame ruumelementide tehases tootmisel ka roboteid ning nendegi töö on siinses kontrollitud keskkonnas märgatavalt efektiivsem, kui see oleks seal, kus iga ehitustanner ja töökultuur on eelnevatest erinev.

Igapäevase töö juhtimist ja korraldamist toetab meie endi arendatud digitaalne töö- ja infokorralduskeskkond eKodumaja. Selline tööriist on hädavajalik kaugtöö ja distantsilt juhtimise tõhusaks ja kvaliteetseks toimimiseks.

Seega tähendab projektijuhi töö, et konkreetselt objektil viibimise aeg on viidud minimaalseks ja enamik hoone valmimisest toimub kontrollitud keskkonnas Kodumaja majatehastes ning niimoodi on projektil silma peal hoidmine suisa lust. Muidugi tuleb käia ka päris objekti asukohas (nt Norras maalilise fjordi kaldal) tegevusi juhtimas, aga meie puhul on see juba rohkem seiklus kui „tühi töö ja vaimu närimine”.

Edasi viivad koostöö ja usaldus