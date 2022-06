NAERIS | Maavara on hea, tarkvara parem!

„Minu arvates pole meil Euroopaga millestki rääkida. Jätame nad leivata ja asi mutt. Las siis need kultuursed eurooplased surevad nälga ja saavad teada, mida tähendab mitte austada Venemaad, kogu maailma toitjat.“ – „No kuulge, Euroopa võib leiba saada kas või Ameerikast.“ – „Loll olete või? Kust Ameerikas see leib? Õnnetutel ameeriklastel endilgi pole midagi süüa! Ja lõppude lõpuks me võime loobuda välismaalastele meie karusnahkade müümisest. Külmetavad nad siis oma õhukestes mantlites, jäävad haigeks ja nii saame kogu Euroopa oma võimu alla.“