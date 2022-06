„Varjusurm” – esimestest lehekülgedest tumedusse mähkunud

Kui mitte tungida sügavamale Engeri minevikku, võib tunduda, et mees on kuldse sulega. Ajakirjanikutöö kõrvalt hakkas ta kirjutama „Varjusurma” ning kui esimesed 120 lehekülge olid valmis ja ta need kirjastustele saatis – et kuidas tundub –, oli paari päevaga leping taskus. Ning mitte pelgalt „Varjusurma”, vaid veel nelja raamatu väljaandmiseks.