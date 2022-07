Haabjamehed sõitsid ühepuulootsikuga Soomaalt Lennusadamasse

Järgmise aasta plaanide kohta ütleb Ruukel, et 2023. aasta ekspeditsiooni sihtkohaks on Slusegårdi küla Bornholmi saarel.

„Sealt leiti paadimatus aastast ca 100. Suur osa nendest kahe tuhande aasta tagustest paatidest on „laotatud” parrastega ühepuupaadid,” kirjeldab ta plaane. „Thomas Franki teaduslik hüpotees on, et skandinaavlased said Läänemere idakaldalt sellise paadiehituse tehnoloogia – tule ja vee abil parraste laiali painutamine ühepuuvene kandevõime suurendamiseks ja sõiduomaduste parandamiseks. Haabjatega võeti pikki mereretki ette juba tuhat aastat enne viikingeid, nii läänest itta kui idast läände – väidab Thomas Frank ja üritab seda tõestada oma ekspeditsioonidega.”