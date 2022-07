Pärnu õpilastel valmis elektroonikakursusel keskkonnamõõtmisseade

„Õpilased said proovida nii programmeerimist kui elektroonikalülituste koostamist ning harjutada tundides pakutud materjalile internetist täienduse otsimist,” selgitab Eek. „Alusteadmiste kõrval on just viimane kiiresti areneva tehnoloogiaga sammu pidamiseks olulise tähtsusega.”