Pärnusse rajatakse sügiseks ainulaadne videomängude hariduskeskus

Tegemist on ainulaadse videomänguhariduskeskusega terves Põhja-Euroopas. Gamecan on kaasahaaravate videomängude arendamisega tegelenud juba kaheksa aastat ja on spetsialiseerunud Unreali mängumootorile. Tänu videomängutööstuse ülemaailmsele kasvule on vajalikest mängumootori spetsialistidest kõikjal suur puudus. Seetõttu otsustas Gamecan rajada Pärnusse õppekeskuse, et koolitada välja vajalike oskustega videomänguarenduse talente.