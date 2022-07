Eesti loopealsete taastamise projekt valiti Euroopa parimaks

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütleb, et uudis tegi siiralt head meelt, sest tuhandete projektide hulgast parimaks valimine on suur tunnustus ameti ja kõikide projekti panustanute tööle.

„Loopealsete taastamise projekt oli tõepoolest suurejooneline – ligi 2500 hektari loopealse karjamaa taastamisel lõid kaasa ligi 600 eramaaomanikku,” märgib Vakra. „Viie aasta jooksul said rajatud karjatamiseks vajalikud taristud, renoveeritud karjamaade ligipääsuteed, sai teha teavitustööd loopealsete olulisusest ning paigutada projektialadele loopealseid tutvustavad infotahvlid. Lisaks mõeldi koos kohalike loomakasvatajatega loopealsetelt saadava lisandväärtuse ehk puidu, loomaliha ja lambavilla väärindamise võimaluste üle. Nii edendati ka ettevõtjate vahelist koostööd, et töö jätkuks sõltumata edaspidistest toetustest.”

Loopealsed ehk alvarid on Lääne-Eestile ja saartele iseloomulikud õhukese lubjarikka mullaga poollooduslikud rohumaad. Viimaste aastakümnete jooksul toimunud muutuste tõttu olid need väärtuslikud kooslused aga suuresti tähelepanuta jäänud. Alvarid on olnud traditsiooniliselt külakarjamaad – ilma karjatamiseta kasvavad nad aga tihedalt kadakat ja mändi täis, mille tagajärjel karjamaale omane liigirikkus hääbub.