Kas pean poole saadud pärandist abikaasale loovutama?

Maalehe lugeja küsib: Mees suri ära, tema esimese ringi pärijateks on kaks täiskasvanud tütart. Neist üks on abielus. Pärandiks on maja maal ja maa ka maja ümber. Ühe tütre abikaasa aga teatas, et kui tema naine saab pärandi ja see saab müüdud ning kahe tütre vahel raha jaotatud, siis peab tema naine ehk üks pärijatest maksma talle poole saadud pärandist ehk pärandi müügist saadud rahast. Kas seaduse järgi on nii, et poole saadud pärandist peab üks abikaasa teisele loovutama? Või pole nii?