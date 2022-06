Elektriinsener Jüri Laurson: aeg on hinnatõusu pidurdada

Jahmatama paneb, et meie bensiiniliitri (oktaanarvuga 98) hind tanklates on tõusnud juba üle kahe euro ja langust pole loota. Maagaasitarbijad on mures gaasi hinna pärast. Sügiseks on lubatud, et Eesti ja Soome ühine LNG-terminal kindlustab kahe riigi gaasivarustuse, aga millise gaasikuupmeetri hinnaga?