AIN LÄHEB MAALE ELAMA | Köögi ehitamine: odavalt, aga hästi

Seega panustasime köögiremonti rohkesti tööd, mitte niivõrd raha. Olen seda vist juba korduvalt maininud, et vana maja remontides on hea see, et ei pea iga nurka rangelt vinklisse ajama. Eks tehes püüad ikka asjad loodi saada, aga tihti tuleb seda teha mõne teise koha arvelt või siis mingite kiilude või muude tasanduseks kasutatavate asjanduste hinnaga.

Meie maja esimese korruse planeering on ajalooliselt selline, et hoone keskel seisab korstnajalg, mille küljes on ahi ja pliit. Ahju köetakse ühest toast, teine külg aga ulatub teise tuppa. Pliidi soemüür ulatub omakorda kolmandasse tuppa. Ajalooliselt on kõik need ruumid just niimoodi ümber küttekollete olnud avatud. See on ka mõistetav, sest kui majas tegutses omal ajal teemaja, siis oligi tarvis suurt avatud pinda.