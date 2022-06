Niisiis, kes veel ei tea, siis pange kõrva taha: aasta 2023 on Eestis sauna-aasta. Nii on otsustanud Eesti Maaturismi ühing Maalehe takkakiitmisel. See aasta võiks kaasa tuua kenakese saunarevolutsiooni nii vanade tavade taasleidmisel kui ka uute nippide avastamisel.