Huvitav trend: tänavu osteti eriti palju just lõhnavaid taimi

Teine märk või trend oli see, et inimesed otsisid sel kevadel eriti just lõhnavaid lilli. „Nad käivad kõik ja nuusutavad siin,” kommenteeris teine müüja.

Osal müüjatest oli lisaks lilledele pakkuda ka tarbetaimi, ja tundub, et nüüd on paras aeg neid osta. Kui suvelillede ostmise tipphetk on just praegu ja hinnad ka vastavalt kõrgemad, siis tomatitaime, mis kuu aja eest maksis pea kaks eurot, sai nüüd euro eest kätte. Sama käis paprikate, kurkide, suvi- ja tavakõrvitsate kohta.