Positiivne meeleolu algab seedimisest

Neis toiduainetes peituvad meile kasulikud toimeained ja samas teevad nad ka head meie seedimisele. Selle põhjuseks on asjaolu, et tervislikud toiduained mõjutavad meie soolestiku mikrofloora koostist. Kui see on tasakaalus, toodavad teatud bakterid soolestikus aineid, mis teevad meie tuju heaks ja reguleerivad stressitaluvust.