Värske ja õrn jänesekapsas

Harilik jänesekapsas kasvab kohtades, mis on päikesevalguse eest varjatud, tavaliselt kuuskede või segametsa all. Tal on haprad õrnrohelised kolmetised lehed ning valkjad kerge soonismustriga õied. Jänesekapsal õiget maapealset vart polegi, lehti hoiavad maapinna kohal õhus hoopiski leherootsud, kusjuures taim muudab lehtede asendit vastavalt valgusele, niiskusele ja temperatuurile.