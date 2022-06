Kuid peaksime vaatama, keda see kõrge hinnatõus Eestis kõige rohkem lööb. Ja kuidas selline kompenseerimine valitsuse poolt mõjutaks meie riigi rahandust, mis on pandeemia ajast peale viletsas seisus. Riigivõlg ei ole küll veel väga kõrgele tõusnud ja maksutulude kasv on siiani korralik, aga eelarve on meil ikkagi defitsiidis.