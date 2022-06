Näha elus kodusiga? Eestis peaaegu võimatu

Viljandi lähedal asuvas Ekseko sigalas alustatakse tööpäeva kuuma duši ja kohustusliku 80kraadise saunaga, kus töötajad laulavad laval istudes mõned korrad läbi “Sepapoisse”. Siis on teada, et nõutud saunaminutid on täis ja võib loomade juurde minna. Igale külastajale peab sigala leidma uued jalavarjud ja riided sokkide, aluspükste ja rinnahoidjateni välja. See kõik teeb kohtumise elus koduseaga võimalikuks vaid väga privilegeeritutele.