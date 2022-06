Hindrek Riikoja: uus valitsus on vanast hulga kallim

Hoogsal kulutamisel on kaks põhjust. Tulemas on valimiste aasta ning selleks teeb ametis olev valitsus alati võimalikult helde eelarve. Nii on see alati enne valimisi olnud ning eelarve läbiv eesmärk on alati üks – võimalikult paljud ehk ideaalis iga valimisealine inimene peab tundma, et valitsus mõtleb just talle. Mis varasematel aastatel on juhtunud, pole oluline. Tähtis on just see aasta ja see eelarve.