NÄDALA ILMAPROGNOOS | Lõpuks randa! Laupäeval võib tulla kuni 26 kraadi sooja

Tuul on tasane ja sooja öösel 8–13, nädalavahetuse öödel veelgi enam. Päevased termomeetrinäidud küünivad 20–24, laupäeval isegi 26 pügalani, meremõjuga rannikul jäävad merevee jahutava mõju tõttu ikka veel veidike madalamale.

Alates pühapäevast pöördub õhuvool läände ja kannab siis meile niiskust ning tasapisi ka Atlandi jahedamat õhku. Tuul pöördub läänekaarde ja tugevneb veidi. Kõige selle põhjuseks on Norra merele jõudnud madalrõhuala. Kolmapäevaks saabub ookeanilt juba järgmine aktiivne pööris Norra lõunarannikule.

Pühapäeva öösel liiguvad tihedamad sajupilved edelast kirdesse ning suure tõenäosusega tabab tihedam sadu ja äike eelkõige Ida-Eestit, päeval on sajuhooge üle Eesti. Esmaspäeva öö on kuivem, päev vihmane, kohati kärgib ka äike.

Teisipäeva ja kolmapäeva öösel on vihmasabinaid kohati, päeval laialdaselt. Kui pühapäeval on sooja veel üle 20 kraadi, siis esmaspäeval küünib kraadiklaasinäit vaid kohati 20ni ning öine miinimum jääb 10 kraadi ümbrusesse. Edasi õhutemperatuur langeb.

Teisipäeva ja kolmapäeva öösel langeb sisemaal lühiajaliselt 6–7 kraadini, päeval tõuseb maksimaalselt 16–21 kraadini, kuid paksude vihmapilvede all jääb 13 kraadi ümbrusesse. Õnneks on need hoovihmad ja nii saab vahepeal osa ka soojast juunikuu päikesepaistest.