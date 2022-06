Eksperimendimeister Madis Jürgeni 60. sünnipäev: saab siis seda imet näha!

Trullakas daam vatras Madisele igasugu vahtu kokku, ja mida edasi, seda kummalisemalt lugeja end tundis. Kogu Silves Enterprise võis olla üks klounaad. Sirm Venemaa julgeolekule, kes teenis Vene vanametalli ekspordiga välisvaluutat. Silvese intervjuus tõi Madis delikaatselt välja, et oma ärist ei teadnud see daam ise küll ööd ega mütsi. Firmas teenis raha isegi KGB viimane esimees kindral Rein Sillar ja veel terve punt salaluurajaid.

Madis Jürgeni lugusid on hõlpus lugeda, aga Madis nikerdab neid suure hoolega. Märkasin seda juba 42 aastat tagasi, kui juhtus minu imestuseks, et Madis esimese korraga ülikooli ajakirjanduse osakonda sisse ei pääsenud. Lugu, mille ta proovitööna esitas, oli ometi kirgas ja innukas? Madis jäi välja mingi teise eksami tõttu hoopis. Järgmisest aastast õppis Madis Juhan Peegli akadeemias ja Eesti ajakirjanduse üks rakett oli startinud.

Kui Madis on suurema tööga lõpule jõudnud, siis sõnab ta tavaliselt, et ja-jah, eks siis näeb, mis edasi saab. Või et: no-noh, eks pea nüüd vaatama... Või et „saab siis imet näha, mis sest asjast tuleb“. Mis sest ikka muud tulla saab, kui et järgmised 29 aastat Maalehele kirjutada ja kõige kiuste paberlehte elus hoida.

***

Kui Madis Ekspressi jõudis, sai ta kohe peatoimetajaks. Väga vormitundlikuks. Fotod pidid ilmekad olema, pealkirjad kütkestava fondiga laotud. Kõik pidi mängima, värvid, vahepealkirjad...

Keerulisi ühiskonnateemasid Madis ei sallinud. Lugejale tuleb lugu rääkida, vahvaid inimesi leida – selline on siiamaani Eesti tipp-ajakirjaniku nipp.

Toimetuses naerdi, kui Madis enda leitud vahvate vanainimeste häält ja miimikat parodeeris. Maalehe usutletavatele inimestele kinnitan siinkohal, et sellist kommet Madisel enam ei ole. Kohe mitte üldse.

Ükskord tõi Madis armsa loo kusagil kauges külas elavast tädikesest, keda tuttav greiferijuht oma koppa istuma paneb ja poodi sõidutab. Muud transporti pole. Ja tohutult naljakas pilt tädikesest poekotiga suure kopa sees, mis ühtlasi on liikluseeskirja koletu rikkumine – see oli loo juures! Loodan, et kedagi pokri ei pandud.

***

Süda on Madisel hea. Ükskord prahvatas mul kui Ekspressi kirjastajal peas avastus, et pagan, Jaan Krossi ja tema poja Erik-Niilese elus on mõlemal vürtsikas episood naistega. Tulin selle peale Jaan Krossi raamatut „Kallid kaasteelised“ lugedes.

Nimelt on mõlemad EV parlamendiliikmeteks sirgunud Krossid kunagi võtnud ühelt neiult raha, et sellega hoopis teise neiu jaoks pesa ehitada. Ei juhtu iga päev, tunnistagem. Mõlemad Krossid on sündinut ise ka tunnistanud.

Edastasin selle pikantse teema Madisele. Et võib-olla ta kirjutaks Ekspressi „Elu“ rubriiki. Madis piinles pikalt, teatas siis aga, et no liiga isiklik asi kuidagi, ei sobi nagu... Ei kirjutanudki.

Eks siis tuli kellelgi vähem delikaatsel kirjutajal see stoori lugeja ette laotada. Seltskondliku Analüüsi Toimkonna nime all.

***

EV algusaastatel võttis Madis kirjastaja kodust püssi. Pani selle enda autosse ja sõitis üle riigipiiri Venemaa poolele. Siis kähku tagasi. Ja kirjutas loo – näete, Eesti piirist käi püssiga üle, nagu ise tahad. Ajakirjanduslik eksperiment ühelt poolt, seaduserikkumine teiselt poolt – aga lugeja sai teenindatud.

***