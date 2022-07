Vändras asuv õunatalu avas suvekohviku

Piesta on ajalooline külanimi ja peretalu põhitegevus on kaasaegsel viisil põnevate õunatoodete valmistamine. Tootevalikus on õunamahl, alkoholivaba glögi moodi vürtsikas õunajook, õrna mündiga õunasiirup, aeglaselt kääritatud õunaäädikas, gurmaanide lemmik õunastroop, õunamarmelaad ja uudistootena lisandub jaanipäeva eel salatikaste.