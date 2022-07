Päikesekreem kaasa, alkohol mitte – Eestimaal algas rannahooaeg

Eelmisel suvel päästsid G4Si rannavalvurid kiire ja õigeaegse sekkumisega uppumisohust mitu väikest last, kes olid vanemate järelevalveta.

„Väikesed lapsed on väga uudishimulikud, kuid ohte nad veel hästi ei taju, mistõttu on lapsevanema juuresolek väga oluline,“ toonitab Seemel.

Avalikus supelrannas on ujumisala tähistatud poidega. Selles alas on ujumine turvalisem – vesi pole liiga sügav ja ujuja jääb reeglina rannavalvurite vaatevälja. Samuti tähistavad poid seda ala, mis on mõeldud ainult suplejatele, mitte veesõidukitele või surfaritele.