Kandideerid oma esimesele töökohale? Loe väärt soovitusi!

Tööandja jaoks on tähtis näha, et kandidaat ei otsi tööd lihtsalt raha või igavuse pärast, vaid teda tõesti huvitab see valdkond, kuhu kandideerib. See annab tööandjale kindluse, et Sa teed tööd pühendumusega ja pikemat aega. Enne intervjuud tee eeltööd ja kogu võimalikult palju täiendavat infot nii ettevõtte enda kui ka tema valdkonna kohta laiemalt.

Rõhuta oma töökogemusi kui tillukesed need ka poleks

Ole valmis rääkima oma senistest praktika- või töökogemustest ükskõik kui suvalised need Sulle endale ei tunduks. Selgita, mida Sul oli võimalik neil kohtadel õppida ja milles areneda; millised olid Sinu kohustused ja vastutus. Tööandja ei hinda mitte ainult oskusi, mida Sa eelnevalt kogunud oled, vaid ka seda, et Sul on olemas töökogemus kui selline.

Erialased õpingud ja teadmised räägivad Sinu kasuks!

Sa oled õnnega koos, kui oled lõpetanud vastava eriala, kuhu kandideerid, või oled seda just omandamas. Tööandja jaoks on väärtuslik, kui kollektiivi lisandub värskeid ja kaasaegseid erialaseid teadmisi ja oskusi. Kui Sul pole õpinguid ette näidata, hari end raamatute või taskuhäälingu saadete abil ja räägi sellest.

Ole innukas õppima ja uusi oskusi omandama!

Tööandjad värbavad noori sageli just sooviga neid ise välja õpetada. Ütle selgelt, et kogud heameelega uusi teadmisi ja oled valmis oma aega sellesse panustama. Võid ka rõhutada üldteada fakti, et noored on kiired õppijad. Siin terendab kasu ka Sulle endale, sest pole paremat kooli praktilisest elust.

Tunne huvi, küsi küsimusi, ole avatud suhtleja!

Sind hinnatakse kõrgemalt, kui oled hea suhtleja: see annab lootust, et kohaned hästi kollektiiviga ja saad oma ülesannetega paremini hakkama. Seega kasuta avatud kehakeelt, ole uudishimulik ja esita ka ise küsimusi (võid need varem välja mõelda), peegelda vestluspartneri mõtteid. Ka hea võõrkeelte oskus näitab, et saad suhtlemisel suurepäraselt hakkama.

Kasuta ära võimalust oma digipädevuse näitamiseks