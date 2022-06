Noored töötajad on arengumootoriks kogu ettevõttele!

Selleks, et noor töötaja kiiresti kollektiivi sulanduks ja võimalikult peatselt oma tööülesannete kõrgusele jõuaks, on enamus organisatsioone valmis temasse rohkem panustama.

Mõistagi on äsja tööturule sisenenu värbamine tööandja jaoks riskantne. Vahel ei ole neil tõepoolest töölkäimise kogemust, rutiinitaluvust, järjekindlust, laia silmaringi… aga ometi on tööandjate hinnangul noortel ka mitmeid suuri eeliseid:

1. Noort töötajat on võimalik õpetada välja just ettevõtte vajadustest lähtuvalt. Alustava töötaja puhul ei ole muret, et tal oleks sissejuurdunud harjumused või kivistunud hoiakud, mida on vaja muutma hakata.