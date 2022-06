Kes on riigiduumasaadik Jevgeni Fjodorov, et ta soovib tühistada Leedu iseseisvumise tunnustamist?

See mõte, et üks või teine Venemaa naaberriik ei oma iseseisvat eluõigust ja peaks tegelikult kuuluma Moskvale, on sealses retoorikas tavaline. Nii poliitikute suust kui n-ö lihtinimese tasandil, kui kirjutatakse kusagil sotsiaalmeedias kommentaare.