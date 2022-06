Õigupoolest on see pöörane. Islandil on 50 000 elaniku kohta üks krimikirjanik, kelle teoseid tõlgitakse ka teistesse keeltesse. Kui anda sellele statistikale Eesti mõõde, siis peaks meil olema suisa 26 suurepäraseid kriminaalromaane loovat persooni, keda tuntakse ka piiri taga. Aga palju neid on?