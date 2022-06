JURIST SELGITAB | Kergemate tööõnnetuste puhul saab nõuda kahjutasu kuni paar tuhat eurot

Haigestumise ja haiguslehe võtmise puhul on kord järgmine: Töötaja omavastutus on esimene haiguspäev, tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast. Hüvitise määr on 70% töötasust. Selline hüvitamise kord jätkub ka 2022. aastal ja kehtib kuni 31. detsembrini 2022.