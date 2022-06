100aastane Lanz Bulldogi traktor võtab nüüdki hääled sisse

„Tänu mudeli erakordsele kvaliteedile ning vanatehnika austajatele siin ja piiri taga on see masin siiani täis elujõudu. Pärast rohkem kui poolt sajandit varjusurma saadi enne Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva uunikumi rattad taas liikuma ja mootor popsuma. Sajandivanuse Lanzi kodu on Varbola Varaaidas ja see on praegu tõenäoliselt vanim töötav traktor Eestis.“