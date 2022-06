Hannes Rumm: uus valitsus on täiesti mittevajalik

Ma ei suuda kaasa elada sellele rõõmsale elevusele, millega elatakse kaasa uue valitsuse moodustamisele. No ei ole põnev, hoopis kurb on. Poliitikutele ei maksta palka kriiside korraldamise, vaid nende vältimise eest. See on tõsine ohu märk, kui meie keskne poliitikategelane on Jaanus Karilaid, mitte isegi Martin Helme.