Saarevahi nädal Keril: igav ei ole, hirmus ei ole

Saarevahtide toa seinal on terve nimekiri asjadest, kuidas kogukonnale kasulik olla, mina värvin üle aiamööbli. Päris hea on laine loksumise saatel teha kirjatööd või muusikat, lennutada drooni, maalida. Harrastada linnu-, laeva- ja loodusvaatlust. Pesitsemisperioodil on linnud küll kurjavõitu, aga kui just rumalast peast linnupoegi käperdama ei lähe, jäetakse inimesed rahule.