Roomet Sõrmus võimuliidule: toidu hinna tõusu leevendamiseks ja tootmise hoidmiseks tuleb astuda kohe kolm sammu

Üheks põllumajandus- ja toidutootmise konkurentsivõimet puudutavaks otsustuskohaks on kütuseaktsiisi langetamine järgmisel aastal, kuna praegused hinnad on valusalt löömas sektori toimimist. Põllumehed on ka varasemalt öelnud, et madalama kütuseaktsiisiga jätkamine 2023. aastal on vältimatult vajalik, et veidigi leevendada põllumajandussektoris sisendhindhindade tohutut tõusu.