Valgepäisest rohenäpust sai aiaingel

„Me pole küll talu, kuid iga aastaga on meie taime- ja lillekasvatus laienenud,“ vabandab üks tänavusi uusi osalejaid, aiaingel Annely Koemets. Aiaingel sellepärast, et selline on nende Paide lähedal asuva aiandi nimi. Ja sihvakas valgete juustega naine, kes ka külalistega rääkides ei saa sõrmi paigal hoida, vaid näpistab amplist närbunud õisi või kohendab mulda, just sellise mulje oma lillede keskel jätabki.