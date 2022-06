Ootamatu tegelikkus: Narva sillal kõnnivad kõrvuti Moskva turistid ja Ukraina sõja ohvrid

„Mul on vahel tunne, et Tallinna lennujaam on Vene turiste täis,“ ütleb narvakas, endine ajakirjanik Aleksei Ivanov. Lühikese ajaga kohtame me Narvas nii Hispaaniast kui ka Šveitsist naasvaid moskvalasi. Üks Tallinna paar käis aga populaarses Vene kuurordis Kislovodskis. „Kõik oli suurepärane!“ kiitsid nad Narva piiripunktis poega vastu oodates.