Turgudele on jõudnud jalustrabava hinnaga kodumaine varajane kartul

Traditsiooniliselt on Eestis kurke sisse tehtud siis, kui oma avamaakurk valmis saab ja hind langeb sobivale tasemele. Hetkel on Eesti kurk veel kallis, kõikudes turgudel ja tootjast sõltuvalt neljast kuni kuue euroni. Siin aga tulevad appi Poola, Läti ja Leedu, kelle kasvatatud lühikesi kurke saab poole odavamalt. Levinuim hind on 2,50–2,90 eurot. On ka soolatud ja hapendatud kurki, aga tootele kohaselt on hindki soolasem, Keskturul viis kuni kaheksa eurot sõltuvalt müüjast ja valmistamise viisist – olgu siis küüslaugu või rõikaga või veel mingil moel.