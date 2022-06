Jahimehed tahavad koolilastele päris elu näidata

Eesti Ornitoloogiaühingule linnuseireid tegev jahimees Andres Üprus on Kehra lastele juba mitu aastat jahindust õpetanud. Selle valikaine võtnud gümnasistid on käinud Üprusega põdrajahil ning lasketiirus vintrelva ja silerelva laskmas. Kool pani jahimehe eestvedamisel üles oma rajakaamera, kus näiteks 30. mail tekitas elevust pilti jäänud karu. „Sealt on läbi käinud kõik loomad peale hirve ja šaakali,“ ütleb Üprus. Järgmine plaan on koos lastega kooliköögis metsloomast sööki valmistada.