Toidutööstur: šokolaad läks kallimaks ja läheb veel. Kõik muu ka

Aus vastus on „jah“. On juba läinud ja läheb tõenäoliselt veel kallimaks. Sisendhinnad hakkasid tõusma juba eelmise aasta neljandas kvartalis, alates energiast, kütustest; toorained, pakendid, tööjõud jne. Kõik toormed on oluliselt kallinenud ja kallinevad veelgi.