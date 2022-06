Sihtasutust hakkavad suunama ametnik ja teadlane

Nõukogu uus esimees Marko Gorban tunnustas, et MES on maaettevõtjaid tublisti aidanud. “Viimaste aastate kriisid on näidanud, kui oluline on põllumajanduse, toidusektori ja maaettevõtjate jaoks usaldusväärne ja asjatundlik partner, kes suudab kiirelt ja paindlikult lahendusi leida. Inimeste valmisolek ennast maapiirkonna ja maaettevõtlusega siduda on pärast COVIDi pandeemiat kasvanud ning MES on hakanud pakkuma abi peredele, kelle maale elama asumine on jäänud raha taha.“