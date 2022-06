Parima talu konkurss: eriti oodatud on noored

Taluliidu tegevjuht Kerli Ats toob esile, et selle aasta eripärana on võetud fookusesse noored talupidajad: „Julgustame väga noori talupidajaid üles seadma oma kandidatuuri. Konkursile võib esitada ka oma naabri või mõne muu talu, mis on silma paistnud. Oluline on, et tublid talupidajad ei jääks märkamata.“