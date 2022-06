NÄDALA ILMAPROGNOOS | Kas saame jaanipäevale rannailmas vastu silgata või peame vihmale ja jahedusele alla vanduma?

Lõunakaare tuul on mõõdukas ning õhusoe kerkib 15–19, kagunurgas kuni 22°ni. Pühapäeval liigub madalrõhkkond üle Botnia lahe Lõuna-Soome kohale. Selle mõjul on öö vihmane, päeval jääb sajuhooge harvemaks ning siis saab ka termomeetrinäit 20° lähedale tõusta.

Esmaspäeval madalrõhuala nõrgeneb, kuid püsib Eesti kohal. Sajuvõimalus on üsna väike ning ka tuul rahuneb. Sooja tuleb veidi lisaks ning termomeetrinäidud on öösel 10° lähedal, päeval tõusevad valdavalt üle 20°.

Sajab tihedat vihma ning sarnaselt selle nädala teisipäeva Ida-Eesti sajuga on suur võimalus sarnaseks olukorraks. Kolmapäeva öösel taandub tsüklon koos tihedama sajuga itta ning päeval on vaid kohatine hoovihma võimalus. Ka tuul rahuneb. Õhusooja on aga endiselt 20° ümber ning nii on vähemalt sissejuhatus jaanipäeva lootustandev.