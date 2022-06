Enn Eesmaa: minevik on alus. Aga ka öeldis!

Seega: minevik on kõige ja kõigi alus. Samuti öeldis. Oleviku kaudu annab ta tulevikule võimaluse ning soodsatel tingimustel ka lendstardi. Minevikku tasub ja peab mäletama, ajaloost hoopis rohkem õppust võtma. Seni oleme olnud paremal juhul kolmemehed.

Kas vastab tõele oletus, et lisanduvad eluaastad annavad minevikusündmuste mõistmiseks parema mõõdupuu?

Kindlasti vastab see tõele. Peab aga meeles pidama, et inimeste tasandil lisandub mineviku hindamisse nostalgia faktor. Et siis olime noored ja elu alles ees.