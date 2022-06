NAERIS | Nüüd on ministrid ainult ühel pool kallast

· Konstateering ‒ poodides on juba järgmise aasta hinnad.

· Venemaal esitleti mahuka pagasiruumiga tanki Armata modifikatsiooni, mis on mõeldud vara äraviimiseks okupeeritud aladelt.

· Venemaa president Vladimir Putin ütles majandusfoorumil kohtumisel noorte ettevõtjatega, et venelased elavad kümne aasta pärast paremini, ja pomises omaette: „Paremini kui kahekümne aasta pärast.“

· Majandusteadlased tegid kindlaks, et kui inimesed kulutavad toidule üle 50%, siis on nad vaesed; aga kui korterikuludeks kulub 70%, siis on nad keskklassist.