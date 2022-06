Maalehe eakate festivali töötukassa infotundi ei tulnud ainsatki inimest. Miks?

„Eakamad inimesed ei tule vast selle pealegi, et neid võiks keegi tööandjatest vajada, tegelikult on nende kogemus aga hindamatu ja mitmed ettevõtted võtaks sellise pagasiga töötaja avasüli vastu,“ räägib Värton. Tööandjad on nüüd hakanud juba ka ekstra töökuulutusele märkima, et töö sobib ka vanemaealistele inimestele, lootuses väärt töötajas huvi tekitada.

„Igaüks, kellel motivatsiooni on, saab tööle. Rolli mängib siin inimese soov ja võimalused. Vanus on lihtsalt number. Töötukassal on praegu 7000 tööpakkumist, nendest suur hulk sobiks kindlasti ka eakatele,“ lisab Nedorezova.

Mõlemad konsultandid rõhutavad, et ei maksaks eemale jääda ja ikka tasub uudistama tulla, sest näiteks ka eakatel on võimalik töötukassa vahendite abil end täiendada või saada ümberõpet. Ka töötav eakas võib pöörduda töötukassase, kui tema töökoht ei ole sobiv. Tal aidatakse leida paremad valikud. Praegu on näiteks digiõpe ja arvutiõpe väga populaarsed, samuti toetatakse vajadusel keeleõpet.

Pensionäri Eestis töötuna arvele võtta ei saa, küll aga on tal võimalus osalise või täistööajaga töötada ja selleks aitab töötukassa leida sobivaid võimalusi.

Miks peaks eakas inimene töötama?

„Eakus on kompetentsi mõõde, eakas töötaja teab, kuidas mõtlevad erinevates vanusegruppides inimesed ja tal on väga suur kogemus, ilma selleta jääks tööpõld vaesemaks,“ leiab Mihkel Värton.

Ta toob koheselt näite, kuidas Hiiumaa number üks tööstusharu on plastitööstus ja seal on väärtuslikke eakaid inimesi, kes oskavad paremini innovatsiooni luua, kuna nende kogemus eelnevaga on niivõrd suur.

„Sotsiaalne suhtlus ja töötamine aitab vitaalne püsida ja julgen uskuda, et töötavad inimesed on tervemad ja nende eluiga on pikem!“ lisab Nedorezova.

