Looduslike vahenditega tõrksate plekkide vastu

Plekid lasteriietel on iga pesuaine jaoks suur katsumus.

Tavaline kodukeemia sisaldab hulgaliselt aineid, mis on toksilised nii inimestele kui ka keskkonnale. Osa neist ainetest võivad olla inimesele kahjulikud isegi siis, kui kokku puututakse vaid väikeste kogustega, sest need tekitavad nii nahaärritusi kui allergiaid. Eriti tundlikud on sellisele ärritusele lapsed, aga ka vanemad inimesed.