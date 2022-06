Karmo Tüür: Ukraina saab olemas olema, Venemaast sõltumatu ja võimeline olema eeskujuks

Alustame sellest, et Ukraina saab olema olemas. Dmitri Medvedev, mees, kes kunagi arvas end Venemaa president olema, kirjutas äsja oma Telegrami-kanalis säutsu : „Aga kes on öelnud, et Ukraina-nimelist riiki saab kahe aasta pärast maailmakaardil olema?“