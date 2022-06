ÜLEVAADE | Millega tuleb arvestada hoiu-laenuühistute kaudu investeerimisel?

Pankade pakutavate hoiuste intressimäärad on reeglina väga madalad ning paljud hoiustajad otsivad alternatiivseid võimalusi oma raha kasvatamiseks. Üks selliseid investeerimisvõimalusi on raha paigutamine hoiu-laenuühistute hoiustesse. Võrreldes pankade hoiustega, räägib hoiu-laenuühistute hoiuste kasuks märksa kõrgem intressimäär – kui pangad pakuvad intressimääraks kuni 2,5% aastas, siis hoiu-laenuühistute intressimäär on koguni kuni 8% aastas.