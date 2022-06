Teraviljaekspert Indrek Aigro: Eesti põldudelt võib tänavu teenida miljardi

Sõja tõttu on viljaeksport Ukraina sadamatest blokeeritud, vilja hinnad on tõusuteel ning toidukriis ähvardab Aafrika ja Aasia riike. Mis toimub praegu maailma viljaturul, selgitab viljamaaklerfirma Copenhagen Merchantsi juht Indrek Aigro. Silja Lättemäe silja.lattemae@maaleht.ee





Milline on hetkeseis Ukraina viljaekspordiga? Kustkaudu see vili lõpuks liikuma pääseb, et toidukriisi leevendada – kas Musta mere sadamatest või läbi Valgevene Baltimaade sadamatest?