Looduskaitse ja maaomanike lepitamiseks plaanitakse taastada maadevahetus

„Miks me ei kohtle maaomanikke võrdselt?“ küsib Metsatervenduse OÜ juht Ants Erik. „Looduskaitseliste piirangutega maad on ju vaja samamoodi avalikes huvides nagu näiteks Rail Balticut. Ei ole ju nii, et ainult keskkonnaamet või -ministeerium tahab loodust kaitsta, see on kõigi meie huvides.“