5 vajalikku asja suvises koduapteegis

Põletusvastane geel

Kuigi põletusvastaseid geele on apteekides müügil mitmeid, soovitavad paljud arstid ja apteekrid just teepuuõli sisaldavaid tooteid. Põletusvastased geelid on kasutuses esmaabivahendina esimese, teise ja kolmanda astme põletuste korral (sinna alla kuulub ka päikesepõletus) ning need takistavad kahjustuste levikut sügavamatesse kudedesse, leevendavad valu, desinfitseerivad, niisutavad ja jahutavad nahka.