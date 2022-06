Ka botaanikaaiale on oluline, kust miski taim pärit on. Troopiliste ja subtroopiliste taimede osakonna juhataja Jaan Mettik selgitab, et lisaks kingituse emotsionaalsele väärtusele on tähtis ka tema botaaniline väärtus, tema päritolu, sest botaanikaaia üks peaülesandeid on säilitada ja kaitsta taimede genofondi.