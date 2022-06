Kurerehad sobivad kõikjale

Eesti looduses kasvab 13 liiki kurerehasid. Kõige ilusam neist on karmiinpunaste õitega verev kurereha (G. sanguineum). Ta kasvab Põhja- ja Lääne-Eesti valgusrikastes leht- ja segametsades või lubjarikastel puisniitudel, kasvades kuni poole meetri kõrguseks. Eriti kaunid on nad jaaniaegsetel niitudel koos teiste niidutaimedega. Sügise saabudes värvuvad tema lõhestunud hõlmadega lehed aga veripunaseks.

Vereval kurerehal on kääbusja kasvuga teisend, millel ereroosad, tugevalt joonitud õied ning aretatud sortidest on levinumad valgete õitega `Album`, kompaktne `Nanum` ja kahvaturoosade, tugevalt joonitud õitega `Splendens`.

Eestis kasvab ka mets-kurereha (G. sylvaticum) ja sinakate õitega aas-kurereha (G. pratense). Mets-kurerehast on aretatud violetjate õitega `Mayflower`, aas-kurerehast sordid `Splish Splash` ja `Okey Dokey`. Erksiniste õitega sort, mis õitseb väga pikalt, on `Johnson’s Blue` ning see on aas-kurereha ja suureõielise kurereha hübriid.